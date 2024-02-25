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المرأة

وفاة ممثلة شهيرة عن 80 عاماً... هذا أبرز عمل شاركت فيه

Lebanon 24
25-02-2024 | 07:39
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رحلت نجمة سلسلة أفلام "جيمس بوند"، الممثلة العالمية الشهيرة باميلا سالم، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 80 عامًا.

واشتهرت باميلا بأدوارها المميزة في عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، من بينها شخصية "مونيبيني" في فيلم جيمس بوند "Never Say Never Again"، حيث تألقت إلى جانب النجم الراحل شون كونري.
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وعلى الرغم من أن فيلم "Never Say Never Again" لم يكن جزءًا من سلسلة أفلام جيمس بوند الرسمية، إلا أنه حقق نجاحًا كبيرًا، وأضاف للفنانة الراحلة نكهة خاصة في عالم هذه الشخصية الشهيرة. (فوشيا)
 
 
 
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