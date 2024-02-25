Advertisement

المرأة

ممثلة سورية شهيرة تعلن طلاقها.. هكذا كشفت الخبر

Lebanon 24
25-02-2024 | 13:13
A-
A+
Doc-P-1168297-638444889756794653.jpg
Doc-P-1168297-638444889756794653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الممثلة السورية دانا جبر، اليوم الأحد انفصالها عن زوجها الفنان باسل أسود، وذلك بعد قرابة العامين من الارتباط سرًا.
 
وفي التفاصيل، جاء تأكيد جبر للانفصال عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي عبر منصة "إنستغرام" حيث كتبت دانا بالإنكليزية "I am single".
Advertisement
ووضعت جبرعلامة النصر وصورة قفل مفتوح مع الجملة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:22 | 2024-02-25
11:00 | 2024-02-25
09:30 | 2024-02-25
07:39 | 2024-02-25
05:57 | 2024-02-25
04:11 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24