ممثلة سورية شهيرة تعلن طلاقها.. هكذا كشفت الخبر

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أعلنت الممثلة السورية دانا جبر، اليوم الأحد انفصالها عن زوجها الفنان باسل أسود، وذلك بعد قرابة العامين من الارتباط سرًا.وفي التفاصيل، جاء تأكيد جبر للانفصال عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي عبر منصة "إنستغرام" حيث كتبت دانا بالإنكليزية "I am single".ووضعت جبرعلامة النصر وصورة قفل مفتوح مع الجملة.