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المرأة
سيلينا غوميز بفستان أبيض.. هل ستكون عروس الموسم؟
Lebanon 24
25-02-2024
|
23:00
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حضرت سلينا غوميز إلى حفل توزيع جوائز SAG لعام 2024 بأسلوب عرائسي مميز، حيث ارتدت فستانًا أبيض من الترتر من "فيرساتشي" مع حمالات من دون كتفين، بقصة تعانق الجسم.
ومن الناحية الجمالية، تميّز شعر المغنية والممثلة بشعر مموج للخلف مع لمسة كلاسيكية وأحمر شفاء بلون التوت وطلاء أظافر أحمر. وتزيّنت بأقراط فضية كبيرة الحجم وخاتماً مطابقاً لها، في تناسق مع عقد حمالات الفستان التي حملت حرف A وشعار رأس Medusa المميز للعلامة التجارية.
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وربطت تقارير إعلامية عديدة بين إطلالة Selena Gomez القريبة من أجزاء الزفاف، بمواعدتها بيني بلانكو.
وكانت النجمة الشابة اختارت اللون الأبيض أيضاً في Rare Beauty Event في لوس أنجليس مطلع عام 2024 الحالي، بحمّالة صدر أنيقة من فيكتوريا سيكريت بقيمة 70 دولاراً أميركياً من الدانتيل.
وأطلت بـ"كورسيه" بلون أبيض جوز الهند، متناسقة مع بنطال ومعطف أبيضَي اللون، مما أظهر مجموعة ملائكية. وأكملت غوميز الإطلالة بحقيبة يد منقوشة وحذاء مفتوح عند الأصابع. (لها)
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