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المرأة

في الظهور الأول لها في عزاء والدتها بدبي.. هكذا بدت الفنانة يارا صبري (صور)

Lebanon 24
26-02-2024 | 06:43
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تواجدت النجمة السورية يارا صبري مع زوجها الممثل ماهر صليبي وأولادها في دبي، لاستقبال المعزين برحيل والدتها النجمة السورية ثناء دبسي، وذلك نظراً لصعوبة حضورها إلى دمشق لوداع والدتها وحضور التشييع.
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وكما باقي نجوم سوريا، أقيم عزاء خاص في دبي أمس الأحد، في منطقة البرشا، وحضر عدد كبير من المعزين والنجوم من بينهم أسعد فضى، خالد القيش، مها المصري، سامر المصري، قيس الشيخ نجيب، إبراهيم عون، مرح جبر وغيرهم من النجوم.
 
 
 
وتوفيت ثناء دبسي الأسبوع الماضي، عن عمر ناهز الـ 83 عاماً بعد دخولها إلى المستشفى في دمشق إثر وعكية صحية مفاجئة.
 
 
ولفت ظهور الفنانة يارا أنظار المتابعين، اذ بدا الحزن الشديد على وجهها لفقدانها والدتها.
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