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المرأة

الفنانة المعروفة تُقلق الجمهور.. أطلّت بالعكاز فما القصة؟

Lebanon 24
26-02-2024 | 08:18
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أثارت النجمة المصرية شيرين رضا قلق جمهورها، وذلك بعدما أطلّت وهي تتوكأ على عكاز في "برومو" مقابلتها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" المقرر عرضها يومَي الخميس والجمعة المقبلين.
وبيّنت الفنانة في البرومو وهي تسير بالعكاز بعد تعرّضها لإصابة في قدمها، وفق ما قالت الشاذلي خلال الإعلان عن الحلقة، مشيرةً إلى أن شيرين تعرضت لإصابة خلال العمل.
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وتشارك شيرين مع أبطال الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" للحديث عن كواليس وتفاصيل العمل، والكشف عن أصعب المشاهد والمواقف الطريفة التي رافقت التصوير.


يُذكر أن مسلسل "وبينا ميعاد- 2" يتألف من 40 حلقة، ويشارك شيرين رضا في بطولته عدد من النجوم، بينهم: صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، أسامة الهادي، يوسف الكدواني ويوسف إبراهيم... وهو من تأليف وإخراج هاني كمال. 
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