تعرفي إلى أهمية البروتين لشعرك.. واصنعيه بنفسك في المنزل

أن يفقد الشعر البروتين، جرّاء عوامل مختلفة مثل، العلاجات الكيميائية، ومنتجات العناية بالشعر القاسية، والتصفيف الحراري، والعوامل البيئية، مما يؤدي إلى ضعف الشعر وتلفه. في حين أن تناول نظام غذائي غني بالبروتين، يمكن أن يساعد على تحفيز نمو بصيلات شعر أكثر صحة، فإن استخدام قناع الشعر القائم على البروتين قد يساهم في تغذية وترطيب شعرك، بحيث يبدو بصحة جيدة. أفضل ما في الأمر أنه يمكنك صنع قناع بروتين للشعر بمكونات طبيعية ربما تكون موجودة بالفعل في مطبخك.

لماذا البروتين مهم للشعر؟ يعتبر البروتين أحد أهم العناصر المعززة لصحة الشعر وحمايته من التلف يتكوّن الشعر بشكل أساسي من بروتين يسمى الكيراتين، وهو بروتين هيكلي ليفي غني بالأحماض الأمينية، والتي تلعب دوراً مهماً في تكوين الكيراتين والقوة الكلية وسلامة الشعر. عادةً، ما تستخدم البروتينات الموجودة في مستحضرات العناية بالشعر، والتي يشار إليها غالباً باسم "بروتين الشعر"، لتقوية وإصلاح الشعر التالف؛ إذ تساعد على ترطيب الشعر، وتعزيز مرونته، مما يقوي بصيلات الشعر، وتحسين ملمسه. لذلك، عندما يصبح الشعر جافاً وتالفاً وهشاً، غالباً ما يكون ذلك بسبب نقص البروتين. وفي ما يلي بعض الفوائد الرئيسية للبروتين لصحة الشعر:

تحسين بنية الشعر وقوته البروتين ضروري لتكوين الكيراتين، البروتين الهيكلي الذي يتكون منه الشعر. يساعد استهلاك كمية كافية من البروتين في الحفاظ على قوة وبنية وسلامة الشعر، مما يقلل من خطر التقصف وتلف الشعر.

تعزيز نمو الشعر البروتين أمر حيوي لتعزيز نمو الشعر، وتتطلب بصيلات الشعر إمداداً كافياً من العناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين، لدعم الدورة المستمرة لنمو الشعر، وقد يؤدي نقص البروتين إلى تباطؤ نمو الشعر أو حتى تساقطه.

الوقاية من تلف الشعر يساعد البروتين على إنشاء حاجز وقائي حول الشعر، والذي يمكن أن يمنع الضرر الناجم عن العوامل البيئية والتصفيف والعلاجات الكيميائية. يساهم هذا الحاجز الواقي في الحصول على شعر أكثر صحة ومرونة.

زيادة المرونة يساهم البروتين في زيادة مرونة الشعر، مما يجعله أكثر مرونة وأقل عرضة للتكسر. فالشعر ذو المرونة الجيدة قادر بشكل أفضل على تحمل التمدد والتصفيف دون أن يتضرر.

الاحتفاظ بالرطوبة يساعد البروتين الشعر على الاحتفاظ بالرطوبة، ويمنع الجفاف والهشاشة. الشعر المرطب جيداً أقل عرضة للتجعد ويمكن التحكم فيه بشكل عام.