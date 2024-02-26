داليا البحيري: التمثيل يعرّض الفنان لأمراض خطِرة

كشفت الفنانة داليا البحيري عن رأيها في العديد من القضايا التي تخصّ المرأة، والتي قدّمتها سواء في السينما أو الدراما، كما تحدثت عن الصعوبة في مهنة التمثيل والفن بشكل عام.

وقالت داليا: "دايماً بشوف المرأة كائن عظيم جداً ومتجدد، والناس دايماً تتهم الست أنها كائن ضعيف، لكني بشوف المرأة كائن قوي جداً وقادر يعمل حاجات كتيرة، ولازم نهتم بقضايا المرأة أكتر عشان قضايا المرأة هي قضايا المجتمع".

وعمّا يردّد البعض حول الرفاهية في حياة الفنانين، أضافت: "حياة الفنان مش كلها معاناة، هي شغلانة صعبة ومرهقة جداً وممكن بعد شوية تعمل أمراض عضوية ونفسية، وفي بعض الأحيان بتعمل خلل في الجهاز العصبي".

( لها)