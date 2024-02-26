فرح الزاهد تكشف تأثير السوشيال ميديا في حياتها الشخصية

خلال حلولها ضيفةً على برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، تحدّثت الفنانة فرح الزاهد عن تأثير السوشيال ميديا السلبي في حياتها الشخصية، كما كشفت عن كواليس مشاركتها في فيلم "عصابة عظيمة"، بطولة الفنانة إسعاد يونس، والذي عرض أخيراً في دور السينما.

وقالت فرح عن السوشيال ميديا: "السوشيال ميديا بتجيب اكتئاب، ورغم إنه في أوقات بنستفاد منها، لكن فيه أوقات بتجيب اكتئاب فظيع، ومفيش حد بيحب ينشر بوست عن الفشل بتاعه، ولذلك بتشوف كل الناس ناجحة، والناس بتقيس على ده حياتها، وأنا حتى معنديش فيسبوك، عندي إنستغرام فقط".

وعن تفاصيل مشاركتها في فيلم "عصابة عظيمة" مع إسعاد يونس ووائل إحسان، قالت الزاهد: "أنا دايماً بشوف عيوبي، وفي فيلم "شوغر دادي" أول تجربة سينمائية ليا الناس اتبسطت وقالوا لي إنتي كنتي حلوة ولذيذة لكن أنا شفت حاجات الناس ما شافتهاش، ومش بحب أسمع المجاملات، بدوّر على الحاجة اللي مش مظبوطة وأظبطها، واتعلمت من أخطائي في "شوغر دادي" في "عصابة عظيمة"، وأهلي انعجبوا كتير بأدائي، وسألتهم عن الحاجة اللي مش عاجباهم وأنا راضية عن نفسي في الفيلم، واكتشفت أني بحب أعيّط أوي".

واختتمت فرح الزاهد تصريحاتها قائلةً: "اتعلمت إن الممثلين الضعاف بيدّوا مشاعر كتير أوي في مشهد، والممثل القوي بيتحكم في مشاعره، وده اتعلّمته من إسعاد يونس، وفي مشهد ماستر سين بيني وبين كريم عفيفي ده ممكن أعيّط فيه من أوله لآخره، لكن المخرج وائل إحسان قاللي سيطري واكتمي العياط، ولما عملت كده الناس قالوا طلع أحلى من لو كنت عيطت فيه من أوله لآخره".

( لها)