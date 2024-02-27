خاتم جينيفر أنيستون يُثير التكهّنات.. هل تزوجت؟

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هل تزوّجت الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون للمرّة الثالثة سِرّاً؟.. سؤال تحول إلى حديث الساعة عبر مواقع التواصل، بعد إطلالتها الأخيرة بخاتم ماسي، خلال حفل توزيع جوائز "ساغ أواردز" قبل أيام.ولم تلفت أنيستون الأنظار على السجادة الحمراء في الحفل بإطلالتها البسيطة فحسب، بل بخاتمها المرصّع بماسة كبيرة من عيار 18 قيراط، من دار جوليان للمجوهرات. أما ثمنه فيقدر بحوالى 6750 ألف دولار أمريكي، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.طلاقان وعلاقات عابرةكانت أنيستون قد أطفأت شمعتها الـ55 في 11 شباط. ومن المعروف أن نجمة مسلسل "فريندز" سبق وتزوجت للمرة الأولى من زميلها النجم الأمريكي براد بيت عام 2000، قبل انفصالهما عام 2005، ثم تزوجت عام 2012 من زميلها الأمريكي جاستن ثيرو، وانفصلت عنه عام 2018.وفي تقرير نشرته اليوم، استعرضت الصحيفة علاقاتها الغرامية السابقة مع المشاهير مثل الممثلين الأمريكيين بول رود وفينس فون، المخرج تيت دونوفان، والمغني الأمريكي جون ماير. واستعادت تصريحاً سابقاً للنجمة أكدت فيه استعدادها للارتباط مجدداً، وأعربت عن تفاؤلها بالعثور مجدداً على الحب.وكشف مصدر مطلع أن أنيستون مؤمنة بأنّها ستلتقي في النهاية بالشخص المناسب. لكن حياتها لن تكون تعيسة، في حال لم يتحقق حلمها، مؤكدة بأنها سعيدة وراضية بحياتها المهنية وبوجود عائلتها وأصدقائها المقربين.وفي تصريح لها الصيف الماضي، تحدثت جينيفر أنيستون عن حياتها الرومانسية، حيث اعترفت أنها وجدت دائماً أن العلاقات صعبة، خصوصاً بعد طلاقها مرتين، بحسب موقع "ميرور".يُذكر أن أنيستون احترفت التمثيل حين كانت بعمر 11 عاماً، وذاعت شهرتها بفضل مشاركتها في بطولة المسلسل التلفزيوني الشهير "الأصدقاء"، والذي قدمت خلاله شخصية ريتشل غرين.