جيني إسبر: المنافسة الدرامية السورية ستكون مشتعلة مع تلك اللبنانية

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أبدت النجمة السورية جيني إسبر رضاها الكامل، عن مشاركاتها خلال الموسم الدرامي الحالي، مبينة أن هذا لا يعني أنها يمكن أن تتخلى عن سعيها للمزيد دوماً، أو أن تتوقف عن ملاحقة سقف طموحها المرتفع.وأشارت جيني في تصريح خاص لـ"فوشيا"، إلى أن قلة عدد المسلسلات السورية تعود إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه سوريا بسبب الحرب، ومع هذا فإنتاج ما يقارب 15 عملاً خلال العام الواحد يعتبر إنجازاً في ظل هذه الظروف.وأكدت نجمة مسلسل "صبايا" أن الدراما السورية كانت تنتج ما يقارب الستين عملاً قبل الحرب، لكن العدد تقلص تدريجياً، مع الحفاظ على الجودة والنوعية اللتين كانتا تميزانها دائماً.وشدّدت جيني على أن الدراما السورية بخير ومازالت تحافظ على ألقها، بدليل عرض أعمالها على أكثر من خمسين قناة عربية خلال شهر رمضان.كما أعربت عن تفاؤلها بنجاح المسلسلات السورية في رمضان كما كل عام، مشيرةً إلى أن المنافسة ستكون مشتعلة بين الدراما السورية ونظيراتها المصرية واللبنانية والخليجية.على الصعيد الشخصي أكدت جيني أنها تعيش فترة هدوء برفقة ابنتها "ساندي" التي وصفتها بـ"حبيبة الروح"، موضحةً أنها تتعمد الابتعاد عن الأجواء الصاخبة والضجيج، وحتى عن الأشخاص السلبيين، لأنها بطبيعتها إنسانة إيجابية مهما اشتدت عليها الظروف.وقالت: الحياة تحمل الكثير من التفاصيل الجميلة، لكننا أحياناً نحمّل أنفسنا فوق طاقتنا فتتعقد الأمور وتزداد صعوبة، لذلك علينا التعامل مع كل الظروف بروية ولطف وعقلانية، لأننا بالأصل نعيش في عالم مليء بالكوارث الطبيعية والبشرية.