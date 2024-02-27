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المرأة

أنباء عن تعرّض دنيا بطمة لانهيار عصبي في سجنها... وصورة جديدة لها

Lebanon 24
27-02-2024 | 10:32
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يواصل القائمون على صفحة النجمة دنيا بطمة نشر مجموعة من الصور التي يتداولها الجمهور لدعمها والمطالبة بإنهاء محكوميتها وخروجها من السجن.

وشاركت صفحة الفنانة المغربية متابعيها عبر خاصية الستوريز مجموعة من الصور التي تحمل الكثير من الأدعية لتخفيف العبء عنها في السجن، محاولين دعمها بطريقة غير مباشرة كي تتخطّى معاناتها في السجن بسبب قضية "حمزة مون بيبي".
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وفي وقت سابق، تداولت صفحات على السوشيال ميديا أخباراً مغلوطة عن حالة دنيا بطمة في السجن، وأنها تعاني انهياراً عصبياً، إلا أن هذا الأمر لم يتم تأكيده من أي جهة مقرّبة من الفنانة، وهو ما يشير الى أن لا صحة لهذه المعلومات، والتي لا تزال ضمن نطاق الشائعات التي تلاحق دنيا بطمة في سجنها.


المصدر: لها
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