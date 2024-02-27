الممثلة الشهيرة تكشف سر نجاح زواجها من النجم

كشفت الممثلة الأميركية بليك ليفلي عن القاعدة الوحيدة التي تتبعها في حياتها العاطفية مع زوجها الممثل الكندي ريان رينولدز لإبقاء شرارة الحب متوّهّجة في زواجهما منذ 12 عاماً.



وفي تصريح، قالت بليك (36 عاماً) إنّها منذ لقائها الأول بالنجم رايان (47 عاماً)، اتفقا على قاعدة بسيطة لحياتهما ترتكز على "إعطاء الأولوية لحياتهما الشخصية"، وأقسما الحفاظ عليها منذ زواجهما عام 2012.

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ولفتت الى أنهما لا يسمحان للأضواء والتألق أن يخترقا حياتهما اليومية رغم جدول أعمالهما المزدحم كنجمين في هوليوود.

كما أرجعت أيضاً سبب متانة زواجهما إلى حرصهما على تخصيص وقت لأبنائهما، فلا يلتزمان بأي عمل للتصوير في نفس الوقت حتى يتمكنا دائماً من إعطاء الأولوية لحياتهما الشخصية.



وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان، كان من الصعب عليهما الالتزام بقاعدتهما، خاصة عندما التقيا لأول مرة، وكانت هي تصور مسلسل "غوسيب غيرل" على مدار 6 سنوات.



