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المرأة

وصفت نفسها بـ"الشرهة".. ممثلة عربية شهيرة تكشف سر رشاقتها

Lebanon 24
28-02-2024 | 02:00
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كشفت الفنانة الأردنية صبا مبارك، أن سرَّ رشاقتها يعود لاتباعها نظام "الصيام المتقطع"، الذي ساعدها على التحكم بشغفها بالطعام والحفاظ على رشاقتها.

ووصفت صبا نفسها بالإنسانة "الشرهة" التي تحب تناول الحلويات بأنواعها، مشيرة إلى أنه كان لابد أن تتبع نظام "الصيام المتقطع" حتى تسيطر على نفسها.
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وعلى صعيد آخر، صرحت صبا مبارك أن تجسيدها لشخصية "هند سالم" في مسلسل "بين السطور" كان من أصعب القرارات التي اتخذتها في مسيرتها المهنية.

وقالت صبا، إن ارتباطها بالعمل بدأ منذ أكثر من عام، وكان يتم تأجيل تصويره لأسباب تتعلق بالإنتاج.
المصدر: فوشيا
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