بعد سنّ الأربعين.. 3 زيوت ضرورية لتعزيز نمو وصحة شعرك

مع التقدم في السن، يتأثر شعرك وتبدو عليه علامات التقدم في السن مثله مثل بقية خلايا وأجهزة الجسم، لا سيما البشرة، والتي تتشارك في الكثير من عناصرها مع خلايا الشعر.



ولهذا، نأتيك اليوم بنصائح خبراء الشعر والعناية به، لكي تعتني بشعرك وتحافظي على صحته ونموه، خاصة لو كنت تجاوزت الأربعين.

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- زيت الروزماري (إكليل الجبل): هو مشهور بالفعل في كل ما يخص أمور العناية بالشعر، لخواصه المعززة لنموه لتضمنه مركبات تقاوم هرمون ضعف وتساقط الشعر المعروف باسم DHT، الذي يتسبب في ظهور الشعر بمظهر خفيف وضعيف خاصة في مقدمة الرأس وأعلاه، مع التقدم في السن.

أضيفي من ثلاث إلى أربع نقاط من زيت لاروزماري إلى لوشن الشعر المفضل لك (اللوشن يعزز من امتصاصه في الشعر خاصة مع صاحبات الشعر السميك) واستخدميه مرتين يوميًا.

- زيت النعناع: يمكنك إضافة زيت النعناع إلى زيت الروزماري في خليط، او استخدامه وحده، لشعر أكثر قوة وكثافة، إذ أنه يحفز بصيلات الشعر، ويتضمن البروتينات المرطبة والكولاجين اللازمين لتقوية منابت الشعر فتحفظه من التكسر والضرر.

- زيت بذر القرع: أثبتت الدراسات أن لزيت بذرة القرع خواص تعزز من زيادة نمو وإكثار الشعر ومقاومة ضعفه وظهوره خفيفًا كاشفًا لفروة الرأس. إذ تعزز مركبات زيت بذور القرع من استمرارية مرحلة النمو والإكثار في بصيلات الشعر وتمدها لفترة أطول فتزيد من نمو وصحة الشعر.



ويؤكد الأطباء وخبراء الشعر أن عنايتك بشعرك ليست مرحلة مؤقتة، ولا تحصلين على نتائج سريعة في غضون أيام. عليك بالمواظبة واعتبار هذه الخطوات روتينًا يوميًا ثابتًا لكي تحافظي على شعرك وترين نتائجًا مستمرة. كما لا تحتاجين للانتظار لرؤية علامات ضعف في شعرك، بل يمكنك البدء مع أي سن في روتين عناية صحي وطبيعي بفروة الرأس المسؤولة عن صحة وجمال شعرك، لكي تحافظي على جمال شعرك ونضارته في كل سن وطوال الوقت.