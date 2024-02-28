الخسارة فادحة جداً.. نجمة شهيرة تتعرّض للسرقة فكيف تمّت العملية؟

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ووفقاً لـ Daily Mail وTMZ، فإن الشاحنة التي تمت سرقتها كانت متمركزة في منشأة لوجستية وتُستخدم لتخزين وشحن منتجات الشركة في وادي سان فرناندو بجنوب كاليفورنيا، وكانت هذه الشاحنة تُستخدم لشحن المنتج الخاص بعلامتها التجارية. تعرضت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال كورتني كارداشيان وشركاؤها في علامتها التجارية للمكملات الصحية لعملية سرقة؛ حيث قام عدّة أشخاص بسرقة شاحنة تحتوي على ممتلكاتهم التي تُقدر بمبلغ 4 ملايين دولار.ووفقاً لـ Daily Mail وTMZ، فإن الشاحنة التي تمت سرقتها كانت متمركزة في منشأة لوجستية وتُستخدم لتخزين وشحن منتجات الشركة في وادي سان فرناندو بجنوب كاليفورنيا، وكانت هذه الشاحنة تُستخدم لشحن المنتج الخاص بعلامتها التجارية.

بعض المصادر، قالت إن الشخص أو الأشخاص المتورطين في السرقة، اخترقوا النظام الأمني للمنشأة، وتمكنوا من الوصول الفعلي باستخدام أوراق اعتماد وهوية مزورة.

وأضافت المصادر أن اللصوص تمكنوا من الابتعاد عن مكان الجريمة دون مقاومة، أرسلوا مذكرة يطلبون فيها دفع مبلغ مالي مقابل البضائع المسروقة.

وقدم مسؤولو الشركة تقريراً عن السرقة الكبرى إلى الشرطة، التي تحقق في الحادث. وقال متحدث باسم العلامة التجارية لنجمة عائلة كارداشيان إن فريقهم يعمل بشكلٍ وثيق مع وكالات إنفاذ القانون للتحقيق في السرقة، مضيفاً: "نحن ننفذ خطط طوارئ لتقليل أي تأثير في عملائنا وشركاء التجزئة". في الوقت نفسه، يعمل الموظفون على الحفاظ على سير العمل بسلاسة وسط الانقطاع غير المتوقع. (سيدتي)