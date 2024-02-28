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المرأة
في أوّل تعليق لها بعد طلاقها المفاجئ.. ماذا قالت الفنانة الشهيرة؟
Lebanon 24
28-02-2024
|
10:40
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تحدثت الفنانة هند عبد الحليم للمرة الأولى عن طلاقها الذي أعلنت عنه بشكل مفاجئ في الفترة الأخيرة.
وقالت هند خلال لقائها ضمن برنامج "عرب وود" عن أسباب طلاقها: "لا تعليق، كل شيء قسمة ونصيب، في ناس بتنجح سوا وناس لأ".
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وكانت هند قد كشفت خلال ردّها على أحد متابعيها على منشور وضعته عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، عن انفصالها رسمياً عن زوجها كريم قنديل، بعد زواج استمر أربع سنوات.
ونشرت صورة لها وعلّقت عليها قائلةً: "ناس بتمشي وإحنا بنتغير أوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة". وأضافت: "بس مش معنى إنك لوحدك إنك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس"، وتابعت: "كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحنّ على الكل يارب". ليسألها أحد متابعيها عمّا إذا هي اليوم منفصلة، فتردّ عليه مؤكدةً الانفصال، بالقول: "نعم أنا الآن منفصلة".
يُذكر أن هند عبدالحليم تشارك في المسلسل الإذاعي "غير صالح للنشر"، مع الفنان محمد سلام، والمقرر إذاعته في الموسم الرمضاني المقبل عبر راديو إنرجي 92.1.
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