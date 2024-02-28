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المرأة

الحكم على منتهك خصوصية ريم البارودي بالسجن عاماً

Lebanon 24
28-02-2024 | 23:00
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 أسدلت المحكمة الستارة على الدعوى التي أقامتها الفنانة ريم البارودي ضد أحد الأشخاص، بتهمة انتهاكه حرمة حياتها الخاصة، وتسريبه محادثات خاصة بها عرّضتها لأزمات ومشكلات عدة.

 وقضت محكمة جنح الخليفة أمس، بحبس المتهم عاماً في القضية الرقم 16176 لسنة 2023، لانتهاكه حرمة الحياة الخاصة بالفنانة ريم البارودي، وذلك عبر تطبيق "واتس آب".

 وبدأت الحادثة حين نقل المتهم محادثات خاصة بالفنانة ريم البارودي عبر تطبيق "واتس آب"، بدون الحصول على إذن منها أو موافقتها، وألحق تسريب تلك المحادثات الضرر بها، وبعد التحقيق مع المتهم أُحيل الى المحاكمة الجنائية، حيث أصدرت المحكمة حكماً بسجنه عاماً.

 (لها)

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