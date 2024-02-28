لشعر صحي.. نصائح للحفاظ على الشعر الكيرلي بشكل طبيعي

في حين أن الشعر الكيرلي يبدو كثيفًا وجذابًا، إلا أنه قد يكون من الصعب إدارته، فالشعر الكيرلي أكثر عرضة للتجعد والتشابك والعقد والأطراف المتقصفة والجفاف أكثر من الشعر الأملس.

بعض نصائح العناية بالشعر للعناية بالشعر الكيرلي:

نامي دائمًا وشعرك مربوطًا

غالبًا ما نميل إلى إهمال شعرنا أثناء النوم مما قد يؤدي إلى تكسر الشعر والمزيد من التجعد مع استيقاظك في صباح اليوم التالي.

النوم مع ترك شعرك الكيرلي منسدلاً يمكن أن يجعله أكثر تشابكًا وعنادًا ولا يمكن التحكم فيه، لذلك اربطي شعرك دائمًا على شكل ذيل حصان أو جديلة فضفاضة باستخدام ربطة شعر من الحرير لحمايته من الاحتكاك أثناء النوم.

تجنب المبالغة في غسل شعرك

غسل الشعر الكيرلي بالشامبو وغسله كثيرًا يمكن أن يجعله أكثر جفافًا عن طريق إزالة الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، ويمكن أن يجعل الجفاف شعرك الكيرلى أكثر عرضة للتكسر.

يوصى بغسل شعرك الكيرلي مرة واحدة فقط في الأسبوع لتجنب الخيوط الجافة والباهتة.وأيضًا ، استخدمي شامبو مرطب لطيفًا لإضافة تغذية لبشرتك.

استخدم مشطًا واسع الأسنان

يمكن أن يؤدي استخدام فرشاة لتمشيط شعرك إلى جعله أكثر تطايرًا ولا يمكن التحكم فيه ويؤدي إلى تكسر الشعر، ويمكن للشعيرات الدقيقة والمتقاربة للفرشاة أن تلحق الضرر بالشعر المجعد، بدلاً من ذلك ، يمكنك اختيار مشط خشبي واسع الأسنان يمكنه فك تشابك شعرك بسهولة دون التسبب في تساقط الشعر وجفافه، مشطي شعرك بعد الشامبو لفك تشابك العقد.

استخدم دائمًا مكيفًا

إذا كنت تتجاهل البلسم في نظام العناية بشعرك، فأنت تلعب بصحة شعرك الكيرلى، حيث يحتاج الشعر الكيرلي إلى عناية إضافية بعد غسله بالشامبو، لأنه عرضة للجفاف والتجعد، وسيجعل البلسم ذو الترطيب العميق خصلات شعرك أكثر نعومة وسلاسة ويسهل التحكم فيها، ويمكنك أيضًا الحصول على بلسم أو مصل يترك على الشعر للحصول على شعر خالٍ من التجعد.

استخدمي قناع مغذي للشعر مرة في الأسبوع

لا تضيف أقنعة الشعر التغذية العميقة إلى بشرتك فحسب ، بل تحمي أيضًا شعرك من التصفيف الحراري والأضرار البيئية.

واستخدمي قناع الشعر المخصب بمكونات مرطبة مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكاديميا، ويمكنك أيضًا تجربة قناع شعر منزلي مصنوع من العسل والموز الناضج المهروس واللبن لإضافة النعومة واللمعان لشعرك الكيرلي.