كارول سماحة‬⁩ تعلن عن مفاجأت كبيرة في ألبومها الجديد!

شوّقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جمهورها، لألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها وصلت لمرحلة التحضيرات النهائية، واعدة جمهورها بمفاجآت تليق بتوقعاتهم.

وقالت كارول في تدوينة عبر منصة "إكس" إنها تتلقى العديد من الأسئلة من الجمهور حول ألبومها الجديد وموعد طرحه، وأعربت عن امتنانها وتقديرها للحماسة التي يظهرونها.

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وأكدت كارول أنها قد سجلت جميع الأغاني التي سيتضمنها الألبوم المرتقب؛ إذ وصلت خلاله إلى المراحل واللمسات الأخيرة، من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، وسط أمنياتها أن يحظى الألبوم بنجاح باهر.

وفي نهاية تدوينتها، قالت النجمة اللبنانية: الفترة الجايي رح يكون في كتير مفاجآت، أحلى بوسة وحب كبير لكل اللي ناطرين الألبوم.





التفاعل





تفاعل رواد السوشال ميديا بشكل كبير مع تدوينة كارول، وعبروا عن حماستهم لطرح الألبوم والاستماع إليه، مؤكدين أن الألبوم سيحقق نجاحًا باهرًا، وسيجعل النجمة تتصدر "الترند".





تشويق سابق



وكانت كارول كشفت أخيرا عن نيتها لإصدار ألبوم غنائي جديد بطريقة مليئة بالتشويق؛ إذ استعرضت الألبومات الغنائية التي أصدرتها منذ بداية مسيرتها الفنية في عام 2002 حتى ألبومها الأخير الذي أصدرته العام الفائت 2023.

وأرفقت الفيديو بتعليق أثار حماسة جمهورها؛ إذ قالت: ألبوم جديد في الطريق.





أعمال كارول



تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال الفنانة كارول سماحة كان أغنية "بوسة" التي أطلقتها الشهر الفائت عبر قناتها على "يوتيوب"، ووصفتها حينها "بالمجنونة"، وتمكنت من جذب الجمهور، خاصة في الفيديو كليب الذي ظهرت فيه بدور مدبرة منزل. (فوشيا)