نادين نسيب نجيم متّهمة بتقليد هذه النجمة في مسلسلها الرمضاني (صور)

اتُهمت الفنانة نادين نسيب نجيم بتقليد النجمة الأميركية أنجلينا جولي في البوستر الدعائي لمسلسلها المرتقب "2024"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.



وظهرت نادين في البوستر الدعائي للمسلسل، بوجه مغطى بالجروح، وتسريحة شعر منخفضة على شكل ذيل حصان، وجسد مليء بالرضوض والكدمات، بينما كانت تحمل مسدساً يدوياً وتحدق بغضب في الاتجاه الآخر.

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