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المرأة
نادين نسيب نجيم متّهمة بتقليد هذه النجمة في مسلسلها الرمضاني (صور)
Lebanon 24
29-02-2024
|
08:24
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اتُهمت الفنانة نادين نسيب نجيم بتقليد النجمة الأميركية أنجلينا جولي في البوستر الدعائي لمسلسلها المرتقب "2024"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.
وظهرت نادين في البوستر الدعائي للمسلسل، بوجه مغطى بالجروح، وتسريحة شعر منخفضة على شكل ذيل حصان، وجسد مليء بالرضوض والكدمات، بينما كانت تحمل مسدساً يدوياً وتحدق بغضب في الاتجاه الآخر.
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إطلالة نادين في البوستر دفعت الكثيرين إلى مقارنتها بالشخصية التي جسدتها أنجلينا جولي في الفيلم الشهير Lara Croft: Tomb Raider الذي عُرض عام 2001، خاصة أن كلتيهما ظهرتا ممسكتين بأسلحة نارية وبإطلالات كاجوال.
كما استحضر الكثيرون الشبه بين نادين في دورها في مسلسل "وأخيرًا"، إذ لوحظ التشابه بين إطلالتها والطريقة التي تمشي بها، والشخصية التي قامت أنجلينا بتجسيدها في فيلم "Salt"، إذ قامت بدور جاسوسة روسية.
المصدر: فوشيا
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