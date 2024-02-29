هل تجسد هنا الزاهد دور ميرفت أمين في "البحث عن الفضيحة"؟

Advertisement

انضمت الفنانة هنا الزاهد لقائمة نجوم فيلم "البحث عن الفضيحة" والذي يعيد به الفنان كريم محمود عبد العزيز، الفيلم الشهير الذي قام ببطولته "الزعيم" عادل إمام منذ أكثر من 50 عاماً، وشاركه فيه الفنان الراحل سمير صبري والنجمة ميرفت أمين.والنسخة الجديدة من فيلم "البحث عن فضيحة" من تأليف جورج عزمي وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، عن مهندس قروي شاب لا يملك أي خبرة في العلاقات النسائية، يحصل على فرصة للعمل في القاهرة، ويتلقى وصية من والده بضرورة الزواج من فتاة جميلة لتحسين نسل العائلة.ومن المقرر أن تعيد هنا الزاهد تقديم الدور الذي أدّته ميرفت أمين في النسخة القديمة من الفيلم، في حين لا يزال البحث جارياً عن الفنان الذي سيلعب دور الفنان الراحل سمير صبري.ويُذكر أن إعادة تقديم فيلم "البحث عن الفضيحة" يأتي ضمن مشروع ينفّذه كريم محمود عبد العزيز، بإعادة أشهر الأفلام التي قدّمها الفنان عادل إمام في الستينيات.