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المرأة

فنانة معروفة تخوض أولى تجاربها المسرحية قريباً

Lebanon 24
29-02-2024 | 15:22
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أعلنت الفنانة حورية فرغلي خوضها أولى تجاربها المسرحية للأطفال خلال الفترة المقبلة.

وعلى هامش حضورها إحدى المناسبات الفنية، قالت حورية: "سترونني قريباً في مسرحية للأطفال، وأنا حالياً في مرحلة التحضيرات وأقرأ عدد من السيناريوهات".
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وعن مشاريعها الفنية المقبلة، قالت إنها تحضّر لفيلم جديد من نوعية الكوميدي الرومانسي، كما تستعد لتقديم مسرحية جديدة خاصة بالأطفال.
 
 
وروَّجت الممثلة المصرية خلال الأيام الماضية، لسلسلة حلقات بعنوان "يوميات حورية وميدو"، تُعرض يومياً ويشاركها في تقديمها شاب من خارج الوسط الفني.
المصدر: لها
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