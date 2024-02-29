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المرأة

هكذا وصفت فرح الزاهد علاقتها بشقيقتيها!

Lebanon 24
29-02-2024 | 23:00
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كشفت الفنانة فرح الزاهد أن علاقتها بشقيقتيها هنا ونور قوية للغاية وأنهن يقفن مع بعضهن سواء في اللحظات الصعبة أو السعيدة ويدعمانها في تحقيق أحلامها.

 
وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت فرح لـ"فوشيا"، إنها لا تملك مواصفات محددة في الوقت الحالي، لأنها من برج الجوزاء وإن آراءها ومواصفاتها قد تتغير دائمًا.
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وعن حياتها المهنية، قالت فرح إنها محظوظة في السينما، إذ شاركت من قبل مع النجمة ليلى علوي، وهي تجارب اختصرت عليها الوقت في مشوارها.

هذا وعبّرت عن سعادتها بتجربتها في فيلم "عصابة عظيمة"، مشيرة إلى أن العمل مع المخرج وائل إحسان كان خبرة كبيرة لها، وكذلك العمل بجانب النجمة إسعاد يونس.


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