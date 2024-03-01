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المرأة

رانيا يوسف تحكي قصة سيارتها: اسمها زقزوقة المرزوقة

Lebanon 24
01-03-2024 | 00:52
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شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور مع أول سيارة اشترتها بمالها الخاص قبل وبعد أن أجرت تعديلات عليها.

وكتبت رانيا يوسف: " ول عربيه امتلكها في حياتي بفلوش شغلي وبقالها عندي اكتر من تلاتين سنه مركونه عملتلها عمليه تجميل وجددتها بحبها اوي"
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وأضافت رانيا يوسف عن سيارة الفولكس فاجن: "وش السعد عليا واسمها زقزوقه المرزوقه ربنا يكفيني شرها".

وتواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها في مسلسل "جريمة منتصف الليل"، وتجسد شخصية الراقصة "ريري".

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

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