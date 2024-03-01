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المرأة

نجوى كرم تكشف عن أسعد اللحظات في حياتها

Lebanon 24
01-03-2024 | 04:00
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قبل أيام، احتفلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بعيد ميلادها، ومن خلال نواعم نكشف ماذا قالت نجوى كرم عن أسعد لحظات حياتها وعن الموقف الذي لم تنسه.

 
لحظات تاريخية
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في كواليس تحضيرات حفلها الغنائي القادم بدبي تحت رعاية شركة  Moments ، كشفت نجوى كرم عن أسعد لحظاتها بحياتها عندما تجد الحقيقة وعندما تكون مع أشخاص حقيقين ومع الأهل والأصدقاء.
أما اللحظات التي تعيشها قبل صعودها على خشبة المسرح هي لحظات كلها رهبة بالنسبة إليها، في حين أن اللحظات التي لا تنساها بحياتها هي لحظات السعادة الكبيرة ولحظات الصدمة الكبيرة أيضاً.
وكشفت نجوى كرم عن اللحظات التي لا تحب أن تعيشها هي لحظة تلقيها خبراً حزيناً، ومن المنتظر أن تحيي نجوى كرم حفلها بدبي في 3 أيار القادم بكوكا كولا آرينا دبي.
هاشتاغ نجوى كرم
 
وقد تصدر هاشتاغ " ميلاد نجوى كرم " التريند عبر منصة إكس خلال الساعات الماضية ليجمتع جمهور شمش الأغنية اللبنانية على محبتها من كل دول العالم.

 

وحصلت نجوى كرم على جائزة صناع الترفيه الفخرية ضمن حفل  Joy Awards لعام 2023 والذي أقيم في الرياض خلال الشهر الماضي.

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