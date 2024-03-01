ماذا كشفت صديقة أمل حجازي عن خلعها الحجاب؟

Advertisement

قالت السيّدة هلا العاشق التي قامت بتصوير الفنانة المعتزلة أمل حجازي من دون حجاب، إنّ "الأخيرة اتخذت قرار خلع الحجاب منذ حوالي أربعة أشهر، ولكنها قررت التريث قليلاً قبل الإعلان عن الخبر".واستغربت هلا الهجوم الذي تعرضت له أمل، مؤكدة أن قرار خلع الحجاب أمر شخصي لا يحق لأحد التدخل فيه، خاصة أنها كانت قد اتخذته عن قناعة قبل حوالي سبع سنوات.وأضافت هلا: طلبت من أمل أن تؤدي أغنية "من زمان"، داخل المحل، فلم تتردد بالغناء وأطربتنا بصوتها الجميل، وأعادتنا بالذاكرة إلى الفترة التي سبقت اعتزالها الفن. (فوشيا)