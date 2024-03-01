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المرأة

نجوى كرم: هذه أجمل اللحظات في حياتي

Lebanon 24
01-03-2024 | 09:24
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في كواليس تحضيرات حفلها الغنائي في دبي، تحدّثت الفنانة نجوى كرم عن أسعد لحظات حياتها، عندما تجد الحقيقة وعندما تكون مع أشخاص حقيقيين ومع الأهل والأصدقاء.

أما اللحظات التي تعيشها قبل صعودها على خشبة المسرح هي لحظات كلها رهبة بالنسبة إليها، في حين أن اللحظات التي لا تنساها بحياتها هي لحظات السعادة الكبيرة ولحظات الصدمة الكبيرة أيضاً.
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وكشفت كرم عن اللحظات التي لا تحب أن تعيشها، هي تلقيها خبراً حزيناً. (نواعم)
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