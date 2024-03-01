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المرأة

ممثلة لبنانية تستعرض لياقتها البدنية العالية : قوتي و قلقي (فيديو)

Lebanon 24
01-03-2024 | 13:15
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 فاجات الممثلة زينة مكي جمهور بلياقتها البدنية العالية، اذ اطلت من داخل الصالة الرياضية اثناء ممارسة تمارين التوازن، حيث إستعرضت رشاقتها وقدراتها.

ونشرت زينة مقطع فيديو، على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيها وهي تقوم بالحركات لياقة بدنية وتوازن دقيقة، وكتبت في تعيلق: "تمارين الجسم الكاملة .. أنا، ولوحي، وسلاسلي".

 واضافت: "تحدي توازني، تنسيقي، قابليتي الحركة، قوتي، قدرتي على التحمل، وكذلك قلقي".

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