معلمة هاندا آرتشيل تكشف سرّها

ما زالت هاندا آرتشيل تواصل دراستها الجامعية التي عادت إليها قبل فترة بعد توقف لإنشغالها بتصوير أعمالها الفنية ، ويبدو أن الصحف والمواقع التركية إهتمت مؤخراً بنشر أخبار هاندا الدراسية بكلية الفنون الجميلة أكثر من أعمالها الدرامية خلال الفترة الأخيرة.

فقد نشرت إحدى المواقع الصحفية التركية أن هاندا آرتشيل بطلة "شخص آخر " إنتهت أخيراً من التحضيرات الخاصة للمشاركة بلوحاتها الفنية في معرض فني؛ والذي يحمل عنوان EXSILIUM وهو ضمن مشروع تدريبها الدراسي ومن المقرر عرض الأعمال التي أعدتها هاندا مع أصدقائها في الفترة من 2 إلى 8 أذار المقبل .

ونشرت رئيسة جامعة معمار سنان عبر خاصية ستوري بصفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور الإنستقرام رسالة خاصة لهاندا آرتشيل إذ وصفتها بأنها مجتهدة كثيراً وموهوبة أيضا. وجاءت رسالتها بما يلي "عزيزتي هاندا آرتشيل طالبتنا من كلية الفنون الجميلة حنونة كثيراً ومجتهدة وموهوبة، ستكون تلميذتي في هذا الفصل وحسب ما أخبرني المعلمين فهي طالبة ناجحة ومحترمة للغاية ".

وتصدر إسم هاندا آرتشيل تقرير مجلة Gazete Magazin عن ثروة النجوم الأتراك إذ جائت هاندا بالمرتبة الرابعة ب 8 مليون دولار ، فيما إحتل كيفانش تاتليتوغ المرتبة الأولى بثروة تصل إلى 15 مليون دولار، أما مريم أوزرلي بطلة حريم السلطان فقد جاءت بالمرتبة الثانية ب 10 مليون دولار وهي نفس ثروة جان يامان، أما ساريناي ساريكايا فأتت بالمرتبة الخامسة بـ 6 مليون دولار.

(نواعم)