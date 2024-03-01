وصفات طبيعية لنمو شعر الحاجبين.. خطواتها سهلة

تعانى بعض النساء من مشكلة ضعف شعر الحاجبين، لذلك تتجه لزيادتها من خلال استخدام قلم الكحل وغيرها من أدوات المكياج التي تساعدها على ظهور حاجبين أكثر كثافة، وهذه من الحلول المؤقتة ولكن ينصح باتباع وصفات طبيعية لنمو شعر الحاجبين والتي تعتمد على خطوات بسيطة.

وصفات طبيعية لنمو شعر الحاجبين

وصفة زيت جوز الهند لنمو شعر الحاجبين

زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التي تساعد في تغذية وترطيب شعر الحاجبين، وذلك لأنه غني بالفيتامينات والمواد المغذية التي يمكن أن تساعد في تحفيز نمو الشعر، ولهذا ينصح بتحضير كمية صغيرة من الزيت ووضعه على الحاجبين وتركه لبضع ساعات ثم غسل الحاجبين بالماء الدافئ.

وصفة جل الصبار لنمو شعر الحاجبين

يساعد جل الصبار على ترطيب البشرة وتعزيز نمو شعر الحواجب، ولهذا ينصح باستخراج الجل من ورقة الصبار الطازجة ووضعه على الحاجبين، وتركه لمدة لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الحاجبين بالماء الدافئ.

وصفة بذور الحلبة لنمو شعر الحاجبين

يساعد بذور الحلبة في تعزيز كثافة الحواجب، وذلك لأنه غني بالبروتين وحمض النيكوتينيك، والتي يمكن أن تساعد في نمو شعر الحاجب، وذلك من خلال نقع ملعقة كبيرة من البذور في الماء طوال الليل و في الصباح، يجب طحن البذور للحصول على عجينة ثم وضعها على الحاجبين، وتركها لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الحاجبين بالماء الدافئ.

وصفة صفار البيض لنمو شعر الحاجبين

يعتبر صفار البيض هو مصدر غني للبروتين والبيوتين، وهذه العناصر الغذائية أساسية لنمو شعر صحي، ولهذا ينصح بخفق صفار بيضة واحدة ووضعها على الحاجبين باستخدام عصا ماسكارا نظيفة أو قطعة قطن، والانتظار لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الحاجبين بالماء البارد.

( اليوم السابع)