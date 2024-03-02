بعد انفصالها عن زوجها... الممثلة السوريّة في تصريح غريب: "الطلاق أمر عادي"

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قالت الممثلة السوريّة دانا جبر، إنها لا تحب النقاش والحديث عن حياتها الخاصة، لذا اكتفت بكلمة واحدة فقط عندما أعلنت انفصالها عن زوجها، مضيفة أن هناك الكثير من الأمور الحياتية المهمة التي تستحق الكلام والاهتمام بشكل أكبر.وتابعت الممثلة السورية: "الطلاق أمر عادي، ويعتبر مـن سـنن الحياة، وقد يصـادف أي زوجين في العالم، وأعتقد أنه لا يحتاج للكثير من الكلام لأنني أصلاً تجاوزته". (فوشيا)