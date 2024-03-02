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المرأة

ظهرت بفستان يشبه قميص رونالدو الرياضي.. جورجينا تفاجئ الجميع في أسبوع الموضة بباريس (صور)

Lebanon 24
02-03-2024 | 14:43
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أطلت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، حبيبو اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بقميص النجم البرتغالي خلال أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس.
وارتدت جورجينا فستاناً طويلاً باللون الأحمر مستوحى من قميص رونالدو في صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، لكنه لم يشمل اسم أو شعار الفريق، بل كان عليه اسمه والرقم 7.
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جورجينا تدعم رونالدو في أسبوع الموضة بباريس


وسارت جورجينا على المدرج بفستانها الأحمر الزاهي، الذي يصل طوله إلى الأرض، ويبدو أنه موقّع من قِبل اللاعب العالمي، وأكملت إطلالتها بارتداء حذاء مصمَّم بكعب أسود.

وكان رونالدو لعب في صفوف مانشستر يونايتد في فترتين، الأولى من آب 2003 حتى تموز 2009، والثانية من آب 2021 حتى تشرين الثاني 2022، لكنه الآن يلعب في صفوف النصر منذ كانون الثاني 2023.
 
 
جورجينا تدعم رونالدو في أسبوع الموضة بباريس
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