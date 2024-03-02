ظهرت بفستان يشبه قميص رونالدو الرياضي.. جورجينا تفاجئ الجميع في أسبوع الموضة بباريس (صور)

أطلت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، حبيبو اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بقميص النجم البرتغالي خلال أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس.

وارتدت جورجينا فستاناً طويلاً باللون الأحمر مستوحى من قميص رونالدو في صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، لكنه لم يشمل اسم أو شعار الفريق، بل كان عليه اسمه والرقم 7.

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