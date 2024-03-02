نجاح استثنائي لياسمينا زيتون في مسابقة جمال العالم.. صورة توثق ما حققته هناك!

حققت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون، نجاحاً استثنائياً في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2023 71st Miss World التي ستُقام في الهند.

ودخلت زيتون ضمن لائحة أفضل عشرين مشتركة، وذلك بعد وصولها إلى أفضل 5 مشتركات Top 5 ضمن مشروع "الجمال الهادف" أوBeauty with a Purpose تحت عنوان تحدي Head-to-Head التابع للمنظمة الجمالية، والذي يهدف لإشراك متباريات ملكات جمال العالم في القضايا والمخاطر الّتي تهدد العالم. (lbci)