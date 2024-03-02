هل عادت ياسمين عبد العزيز لزوجها السابق أحمد العوضي؟

أثار النجم المصري أحمد العوضي، حيرة جمهوره بشأن عودته لزوجته السابقة النجمة ياسمين عبدالعزيز، بمشهد من مسلسل "اللي ملوش كبير".



ونشر النجم المصري على فيسبوك، مقطع فيديو من المسلسل الذي عرض عام 2021، يجمعه بياسمين، وظهرا فيه وهما يتغزلان ببعض ويصفها العوضي في شخصية "الخديوي" بـ"وحش الكون".

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وأرفق العوضي المقطع بتعليق كتب فيه: "لما أهل مراتك يجوا يزوروكم في البيت"، مع ايموجي لوجه ضاحك.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع، وانهالت التعليقات التي تمنت رجوعهما لبعض وإنهاء الخلاف الحاصل بينهما في أسرع وقت، بينما اعتبر البعض الآخر أنهما عادا إلى بعضهما والفيديو عبارة عن ترويج لخبر العودة. وأرفق العوضي المقطع بتعليق كتب فيه: "لما أهل مراتك يجوا يزوروكم في البيت"، مع ايموجي لوجه ضاحك.وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع، وانهالت التعليقات التي تمنت رجوعهما لبعض وإنهاء الخلاف الحاصل بينهما في أسرع وقت، بينما اعتبر البعض الآخر أنهما عادا إلى بعضهما والفيديو عبارة عن ترويج لخبر العودة.

وكان الثنائي قد أعلن عن انفصالهما بداية هذا العام لأسباب لم تكشف، وبعد اتهام أحمد بخيانة ياسمين، خرجت الأخير في منشور ونفت هذا الأمر بشكل قاطع. واللافت أن النجمين لم يزيلا صورهما المشتركة عن مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما علق عليه الجمهور وطالبوهما بالتصالح وحل الخلاف الذي يجمع بينهما. (لها)