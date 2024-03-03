في اللحظات الأخيرة.. منة شلبي تُشارك في الماراثون الرمضاني

في اللحظات الأخيرة وقبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان لحقت الفنانة منة شلبي بالسباق الدرامي الرمضاني بالتعاقد تعاقدت مع محطة راديو إنرغي 92.1 لتقديم مسلسل إذاعي.

وتشارك منة شلبي في رمضان بمسلسل "بيت أم الغلام"، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى منير.

ونشرت محطة راديو إنرغي على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا توثق لحظة التعاقد مع منة شلبي، والمؤلف محمد إسماعيل.

وكانت منة قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تخوض دراما رمضان وسوف تكتفي في الفترة المقبلة بالتركيز على الأعمال السينمائية.

( لها)