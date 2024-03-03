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المرأة

بعد إطلالاتها الجريئة.. ميريام فارس تتألق بإطلالة رمضانية ملفتة (صورة)

Lebanon 24
03-03-2024 | 03:45
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مع اقتراب شهر رمضان، حرصت الفنانة ميريام فارس على ارتداء ملابس محتشمة للاحتفال بإحدى الماركات العالمية في الامارات العربية وبدت محتشمة بثوب يشبه العباءة

 واختارت النجمة اللبنانية إطلالة غير تقليدية بالنسبة لها، وارتدت فستاناً ضيقاً لا يحمل أي نقوش او تطريزات بتصميم طويل مع أكمام طويلة وفتحة ناعمة من الأمام باللون الفضي اللامع.

 واختارت ميريام فستاناً يناسب الأجواء الرمضانية، وانتعلت حذاء مفتوح ذو كعب عالٍ باللون الفوشيا، وحملت في يدها حقيبة صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات الفخامة.

أما من الناحية الجمالية، تركت ميريام شعرها الكيرلي على طبيعته منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجا قوياً للعينين مع أحمر شفاه باللون النبيذي الناعم. ( لها)

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