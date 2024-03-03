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المرأة

أمل عرفة تعتذر لزميلتها السورية: خطأ تقني!

Lebanon 24
03-03-2024 | 06:19
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اعتذرت الفنانة السورية أمل عرفة لزميلتها الفنانة نسرين طافش، بسبب إعادتها مشاركة تغريدة مسيئة للأخيرة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، مشددةً على أنها كانت عن طريق الخطأ ولم تتقصد الإساءة إليها على الإطلاق.

وأوضحت أمل في تغريدة لها، أن ما حدث كان بمثابة خطأ تقني، مؤكدةً حبها لنسرين طافش، وكتبت: "تويت طارئ..من المستحيل حط لايك ع أي كلام فيه إساءة لأي زميل او زميلة..الريتويت اللي حدث قبل شوي قطعاً كان عن طريق خطأ تقني".

وأضافت: "كل المحبة لسلوى خالد وفيصل اللي نبهوني وانا اصلاً ما كنت عالتويتر.. والدنيا كلا بتعرف محبتي للنجمة نسرين طافش".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة أمل، مشيدين بخصالها الحسنة، فكتبت إحداهن: "أكيد مستحيل لأنك دائما تقابلي بالمحبة ومش من المفروض تبرري لأن حتى نسرين طافش عارفة هالشي".
 
وتكهن البعض أن التغريدة متعلقة بإطلالة طافش الأخيرة الجريئة، التي اعتمدتها في حفل افتتاح مطعم الأشرفية بمنطقة الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة.
 
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