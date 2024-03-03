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المرأة

"ضغط عليها كي تتنازل"... إليكم موعد النطق بالحكم في قضية شيرين

Lebanon 24
03-03-2024 | 10:06
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قررت محكمة جنح أكتوبر، حجز الدعوى الخاصة باتهام الفنانة شيرين عبد الوهاب بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر  لجلسة 19 آذار المقبل؛ للنطق بالحكم.

وكان من المقرر الفصل في المحاكمة الأسبوع الماضي بعد حجزها للنطق بالحكم، ولكن استجابت هيئة القضاة إلى طلب فتح باب المرافعة من جديد، وأصدر المستشار القانوني لشيرين عبد الوهاب بياناً رسمياً نفى فيه كل ما تردد عن تقديم أدلة جديدة تؤكد إدانة المطربة المصرية.
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وأضاف المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب أن محامي المنتج محمد الشاعر لم يحضر جلسة قضية سب وقذف موكلته، مشيراً إلى أنه لا صحة مطلقاً لوجود أدلة جديدة، ولكن محامي الشاعر قدم طلباً بفتح المرافعة من جديد.

وأضاف قنطوش في بيان رسمي أن جلسة المحكمة كانت للنطق بالحكم، وأن هيئة الدفاع عن شيرين عبدالوهاب قدمت كل المستندات فيما تغيب محامي الشاعر، وتم تأجيل القضية إلى يوم 3 آذار وأن النجمة سبق وحررت العديد من المحاضر في نيابة الدقي ضد محمد أسامة الشاعر تتهمه فيها بالاستيلاء على مواقعها الرسمية والتربح منها، مشيرا إلى أن المحاضر تحمل أرقام ٥٩٩٨ و٦٣٧١ لسنة ٢٠٢٣ إداري الدقي.

وأشار إلى أن موكلته تعيش حالة من النشاط الفني، وأن ما ينشر حول وجود مستندات أو أدلة ضدها في قضيتها ضد الشاعر عارٍ تماماً من الصحة، مشيرا إلى أن البلاغ الذي قدمه الشاعر ضدها ما هو إلا محاولة للضغط عليها للتنازل عن تلك القضايا، وخاصة أن هناك مستندات تفيد بتربحه من الاستيلاء على صفحاتها الرسمية.

وسبق أن قررت محكمة جنح 6 أكتوبر، بأول جلسة حجز دعوى اتهام المطربة المصرية بسب وقذف المنتج محمد الشاعر للنطق بالحكم، لجلسة 24 شباط التي وافقت أمس السبت، ولم تحضر شيرين عبد الوهاب الجلسة أمام هيئة المحكمة، فيما حضر فريقها القانوني طالباً تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على الأوراق حسب المعتاد في القضايا المماثلة، ولكن المحكمة أمرت بتأجيل الجلسة للنطق بالحكم وهو ما يعني في عرف القضاء المصري أن هيئة القضاة كوّنت عقيدتها في القضية وحسمت قرارها مبكراً.

وسبق أن أمر النائب العام المصري بإحالة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 التي أقامها مدير أعمالها السابق المنتج محمد الشاعر لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير، واتهامها له بالاستيلاء على كل منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتربح منها إضافة إلى نشر أعمالها الفنية دون الحصول على تصريح مسبق منها.
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