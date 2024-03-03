16
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مفاجأة غير متوقعة من نادين نسيب نجيم تغضب الجمهور!
Lebanon 24
03-03-2024
|
10:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد الترويج لمسلسلها الجديد الذي سيعرض خلال شهر رمضان، فاجأت النجمة نادين نسيب نجيم بإعلان جديد أثار ضجة كبيرة بين متابعيها.
وكشفت الممثلة اللبنانية من خلال منشور على السوشيال ميديا أن مسلسل "2024"، لن يعرض في بداية شهر رمضان، كما كان يعتقد محبيها، مستغربين هذه الخطوة.
Advertisement
وأوضحت نادين الأمر قائلة: "2024 رح ينعرض بالجزء الثاني من رمضان. بعرف انه حبايبي ناطرين وانا كمان اكثر منكم بس شو بدنا نعمل بدنا ننطر".
وتابعت من خلال ردّها على أحد متابعيها أن المسلسل مؤلف من 15 حلقة فقط، مؤكدة: "ما رح إرجع لمسلسلات الـ30 حلقة".
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة
نجاح استثنائي لياسمينا زيتون في مسابقة جمال العالم.. صورة توثق ما حققته هناك!
Lebanon 24
نجاح استثنائي لياسمينا زيتون في مسابقة جمال العالم.. صورة توثق ما حققته هناك!
14:55 | 2024-03-02
02/03/2024 02:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. "تحويلات مالية لهؤلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. "تحويلات مالية لهؤلاء"
12:39 | 2024-03-02
02/03/2024 12:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
خبر عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
01:45 | 2024-03-03
03/03/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تلاحقه في لبنان.. من هو "لواء الإمام الحسين"؟
Lebanon 24
إسرائيل تلاحقه في لبنان.. من هو "لواء الإمام الحسين"؟
15:00 | 2024-03-02
02/03/2024 03:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من قلب الضاحية.. شاهدوا ماذا حصل داخل "صيدلية"!
Lebanon 24
فيديو من قلب الضاحية.. شاهدوا ماذا حصل داخل "صيدلية"!
00:01 | 2024-03-03
03/03/2024 12:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:06 | 2024-03-03
"ضغط عليها كي تتنازل"... إليكم موعد النطق بالحكم في قضية شيرين
06:19 | 2024-03-03
أمل عرفة تعتذر لزميلتها السورية: خطأ تقني!
03:45 | 2024-03-03
بعد إطلالاتها الجريئة.. ميريام فارس تتألق بإطلالة رمضانية ملفتة (صورة)
02:10 | 2024-03-03
في اللحظات الأخيرة.. منة شلبي تُشارك في الماراثون الرمضاني
00:05 | 2024-03-03
ممثلة لبنانية شهيرة: أنا ضد وصول جبران باسيل الى سدة الرئاسة
23:00 | 2024-03-02
هل عادت ياسمين عبد العزيز لزوجها السابق أحمد العوضي؟
فيديو
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
03/03/2024 19:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
03/03/2024 19:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
03/03/2024 19:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24