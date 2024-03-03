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المرأة

مفاجأة غير متوقعة من نادين نسيب نجيم تغضب الجمهور!

Lebanon 24
03-03-2024 | 10:34
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بعد الترويج لمسلسلها الجديد الذي سيعرض خلال شهر رمضان، فاجأت النجمة نادين نسيب نجيم بإعلان جديد أثار ضجة كبيرة بين متابعيها.

وكشفت الممثلة اللبنانية من خلال منشور على السوشيال ميديا أن مسلسل "2024"، لن يعرض في بداية شهر رمضان، كما كان يعتقد محبيها، مستغربين هذه الخطوة.
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وأوضحت نادين الأمر قائلة: "2024 رح ينعرض بالجزء الثاني من رمضان. بعرف انه حبايبي ناطرين وانا كمان اكثر منكم بس شو بدنا نعمل بدنا ننطر".

وتابعت من خلال ردّها على أحد متابعيها أن المسلسل مؤلف من 15 حلقة فقط، مؤكدة: "ما رح إرجع لمسلسلات الـ30 حلقة".
 
المصدر: لها
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