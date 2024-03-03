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المرأة

مسلسل رمضاني يتطرق الى مقتل ابنة فنانة مشهورة.. والأخيرة تحذّر

Lebanon 24
03-03-2024 | 15:15
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هاجمت المطربة المغربية، ليلى غفران، صناع مسلسل "جريمة منتصف الليل" لتطرقهم إلى قصة مقتل ابنتها هبة العقاد في أحداث العمل، المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2024.


وفي تصريحات صحفية، حذَرت ليلى من تحويل قضية ابنتها لمسلسل، مُشيرةً إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد صناع العمل في حال تشابهت قصته بقصة ابنتها.
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وذكرت أنها ستنتظر عرض المسلسل لمعرفة فحوى العمل، مشددة على رفضها القاطع لإعادة إحياء قضية ابنتها، لاسيما إن كان العمل سيقدم أحداثا ومعلومات قد تعمل على تشويه سمعة ابنتها الراحلة.
المصدر: فوشيا
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