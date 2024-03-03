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المرأة

هنا الزاهد أمام القضاء.. ما القصة؟

Lebanon 24
03-03-2024 | 23:00
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ذكرت وسائل إعلام فنية أن النيابة العامة المصرية استدعت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، لسماع أقوالها، بعد تحريرها محضراً بفقدان شيكين بمبلغ قدره 2.3 مليون جنيه (744 ألف دولار تقريبا)، كانا داخل منزلها في تجمع سكني بمنطقة الشيخ زايد في القاهرة.
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وبدات مباحث القسم "فحص البلاغ" واتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب توضيح من جهات الشرطة المصرية، وفقا لوسائل إعلام محلية.


وطلبت النيابة استدعاء هنا الزاهد لسماع إفادتها، مع تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة التي تسكن بها.


وعلم أن الزاهد رفضت خلال الإدلاء بأقوالها توجيه الاتهام أو حتى الاشتباه في أي شخص، وطلبت إثبات واقعة فقدان الشيكات.
المصدر: فوشيا
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