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المرأة
سلمى المصري: أفضّل الجلوس في البيت على المشاركة بمسلسل لا يعجبني
Lebanon 24
04-03-2024
|
03:30
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أعلنت النجمة السورية سلمى المصري، أنها لم تشارك في أي عمل درامي هذا العام، مؤكدة أنها تُفضّل الجلوس في البيت على أن تشارك بدور لا يناسبها وغير مقتنعة به.
وأشارت سلمى إلى أنها اكتفت ببعض اللوحات في المسلسل الكومـيدي "ما اختلفنا" مع المخرج وائل أبو شعر والذي تم تصويره في لبنان.
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وأضافت في تصريح خاص لموقع "فوشيا": "في حال عُرض مسلسل "كانون" في دراما رمضان فسأكون متواجدة بعمل ثانٍ، علماً أن هذا العمل صورناه العام الماضي وتأجل عرضه لأسباب لا أعرفها".
وبررت غيابها عن موسم دراما رمضان 2024، بإقامتها لمدة شهرين عند نجلها داني الذي يُخرِج أحد الأعمال في تركيا، وقضت إجازة سياحية تهدف إلى الاستجمام والراحة من جهة، ورؤية الأهل من جهة أخرى.
المصدر: فوشيا
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