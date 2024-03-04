بعد غياب طويل.. هل تعود حلا شيحة للتمثيل؟

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، تحدثت الفنانة حلا شيحة عن عودتها الى فن بمسلسل "إمبراطورية ميم"، مؤكدةً عشقها للتمثيل وأن غيابها الفترة الماضية لم يؤثر في موهبتها.

وقالت حلا: "مسلسل "إمبراطورية ميم"، شجّعني على العودة الى الفن، وهو عمل يسلّط الضوء على الأسرة المصرية ومشاكلها، ودوري فيه لا يختلف عن شخصيتي الحقيقية".

وأضافت: "مسلسل "إمبراطورية ميم" سينال إعجاب كل الأسر المصرية، وهو يحمل الكثير من المفاجآت".

وعن عشقها للفن وما إذا كان الغياب قد أثّر في موهبتها، قالت حلا شيحة: "أحب الفن وسعيدة بالعودة الى التمثيل، وابتعادي عنه الفترة الماضية لم يؤثر في موهبتي".

( لها)