بالفيديو.. فنانة عربية تعلن إصابتها بمرض خطير

أوضحت الفنانة المصرية داليا مصطفى في مقطع فيديو نشرته عبر "إنستغرام" السبب وراء ظهورها مؤخرا وهي ترتدي جهازا غريبا في ذراعيها معلنة إصابتها بمرض السكري من النوع الأول.

ووجهت الفنان الباغلة من العمر 43 عاما رسالة إلى جمهورها حول كيفية التعامل مع المرض عموما.

وقالت: "كنت منزلة صورة أنا وأختي وكنت مركبة جهاز مرض السكر في دراعي، وبعد ما نزلتها لقيت أمهات كتير بعتولي وناس منظمة لمعارض السكر كلموني وشجعوني إني لابساه ومش مكسوفة".

وأضافت: "الأمهات قالولي شكرا إنك طلعتي بيه عادي بالمنظر ده، وده خلى أولادنا عندهم ثقة إنهم يلبسوه عادي، ويمكن إحنا معندناش التوعية دي، ومفيش داعي للتنمر، وعلى فكرة مش فارقة ومش مهم رأي أي حد فيا، والجهاز ده ريحني جدا وسكري قبل كدة كان صعب".

وشجعت في مقطع الفيديو الأطفال ومرضى السكري على ارتداء جهاز تنظيم السكر دون خجل من الناس، فلا أحد يهتم بما يرتدونه فالجميع مشغول بنفسه ولا داعي للحرج.

ونالت داليا رسائل دعم كثيرة من جمهورها وزملائها، بينهم الفنانة المصرية بشرى التي تركت لها تعليقا قالت فيه: "ألف سلامة يا حبيبتى.. دايما اسمع جملة السكر تحترمه يحترمك". ( روسيا اليوم)