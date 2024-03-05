Advertisement

المرأة

"مش مكسوفة خالص"... فيديو لداليا مصطفى تكشف فيه عن إصابتها بالسكري

Lebanon 24
05-03-2024 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1171657-638452343352333202.jpeg
Doc-P-1171657-638452343352333202.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة داليا مصطفى السبب الذي دفعها للإعلان عن إصابتها بمرض السكري، والذي اضطرها لتركيب جهاز استشعار على يدها.
ونشرت داليا عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو بدت فيه بغاية الطاقة والحماس وظهرت على طبيعتها من دون مكياج، وكانت بملابس كاجوال أنيقة وتحدثت عن الصورة التي نشرتها مع شقيقتها منذ فترة وأثارت الجدل بين جمهورها بعد ظهورها وقد ألصقت جهازاً غريباً بيدها.
وقالت داليا: "كنت منزلة صورة أنا وأختي وكنت لابسة فيها الجهاز ده "جهاز استشعار" بتاع السكر، ده جهاز السكر عشان في ناس مكنتش فاهمة ده جهاز إيه بالظبط، بعد ما نزلت الصورة وأنا كنت بتصوّر عادي، أمهات كتير بعتولي وناس منظّمة لمعارض وحاجات للسكر شجعوني جداً وانبسطوا أوي إني لابساه ومش مكسوفة، وأمهات قالولي شكراً طلعتي بشكل عادي بالمنظر ده والجهاز ده خلّى أولادنا عندهم ثقة إنهم يلبسوه ومش مكسوفين خالص".
 
 
Advertisement



وعن سبب إعلانها إصابتها بمرض السكري، قالت داليا مصطفى: "إحنا يمكن معندناش التوعية دي إن مفيش داعي للتنمر لو في تنمر، أنا شايفة إن الأطفال أو حتى الستات اللي بتبقى مكسوفة تلبس الجهاز ده لو لابسين نص كم، على فكرة مش فارقة مش مهم رأي أي حد فيا أنا مستريحة كده الجهاز ده ريّحني جداً، كان سكري قبل كده صعب بيوصل لـ8 ومرضى السكر هيفهموا يعني إيه دي حاجة مش لطيفة، كنت بكره الشكشكة حاجة بتضايقني وكنت سايباها كده وحصل مضاعفات مش لطيفة".
وأضافت: "فجأة روحت لدكتور عظيم قاللي في جهاز، وقلتله إني سمعت إنه نزل من كام سنة بس مش في مصر، قاللي لأ موجود وفعلاً ركّبته هو جهاز أكتر من هايل بيقيس السكر زي رسم بياني، لما بيكون عالي باخد أنسولين، ولما بيكون واطي بيديني تنبيه فآخذ حاجة، أنا مش بعمل إعلان وبالمناسبة أنا مش عارفة إيه ماركة الجهاز ده أصلاً بقولكم وبشجّع أي واحدة وطفل أو طفلة عندها سكر إن ميهمّهمش أي حد، كل واحد مشغول بحاله متفكروش في حاجة وفكروا في نفسكم وبس وربنا يشفينا كلنا".
يُذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى الفنية، مشاركتها في بطولة مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عُرض في رمضان الماضي، الى جانب الفنانين: ياسر جلال ومي عمر ومراد مكرم وبسنت شوقي وعفاف مصطفى...، وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعي. (لها)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:36 | 2024-03-05
02:01 | 2024-03-05
23:51 | 2024-03-04
23:00 | 2024-03-04
15:00 | 2024-03-04
12:20 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24