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المرأة
بعد طلاقها من الممثل المعروف.. الفنانة الشهيرة في النيابة العامة فهل تعرّضت للسرقة؟
Lebanon 24
05-03-2024
|
07:36
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تقدّمت الفنانة هنا الزاهد ببلاغ إلى النيابة العامة كشفت فيه عن سرقة شيكين مصرفيين من داخل فيلتها، تتخطى قيمتهما الثلاثة ملايين جنيه.
وقالت هنا في بلاغها، إن شيكين مصرفيين سُرقا من فيلتها الخاصة في الشيخ زايد، بلغت قيمة الأول مليون و500 ألف جنيه، والثاني مليون و889 ألف جنيه.
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ونشرت هنا الزاهد عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو لإحدى قصائد الشاعر فارس قطرية تصف فيه ما مرت به خلال الفترة الماضية، والتي يقول خلالها: "ما هو برضه أكيد ربنا شايف، الواحد عدّى بإيه وراضي؟ عدّى بصدمات وبشر فترات، وزعيق وعياط وكلام فاضي".
يذكر أن هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسميا عن أحمد فهمي عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام"، وعلقت كاتبة: "الحمد الله تم الانفصال بينين وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير". (لها)
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