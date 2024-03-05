بعد نجاح شخصيتها في مسلسلها الجديد.. هل يمكن أن تصبح صبا مبارك مذيعة؟

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بعد تصاعد أحداث مسلسل صبا مبارك الجديد "بين السطور"، وتألقها في تقديم دور الإعلامية، أكدت الممثلة أنها لم تخضع لدورات تدريبية حتى تتقن تجسيد شخصية الإعلامية، ولكنها تعلمت من مشاهدة عدد من مذيعات تحبهن.وأضافت صبا مبارك في حوار لها مع "et بالعربي": "أنا لم آخذ دورات تدريبية لتجسيد شخصية المذيعة ولكن اطلعت على عمل مذيعات أحبهن واستوحيت منهن الشخصية والتقديم كنوع مختلف من التمثيل محتاج إخفاء للمشاعر".