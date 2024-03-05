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المرأة

بعد نجاح شخصيتها في مسلسلها الجديد.. هل يمكن أن تصبح صبا مبارك مذيعة؟

Lebanon 24
05-03-2024 | 10:26
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بعد تصاعد أحداث مسلسل صبا مبارك الجديد "بين السطور"، وتألقها في تقديم دور الإعلامية، أكدت الممثلة أنها لم تخضع لدورات تدريبية حتى تتقن تجسيد شخصية الإعلامية، ولكنها تعلمت من مشاهدة عدد من مذيعات تحبهن.
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وأضافت صبا مبارك في حوار لها مع "et بالعربي": "أنا لم آخذ دورات تدريبية لتجسيد شخصية المذيعة ولكن اطلعت على عمل مذيعات أحبهن واستوحيت منهن الشخصية والتقديم كنوع مختلف من التمثيل محتاج إخفاء للمشاعر".
 
وعن خوض تجربة التقديم الإعلامي في الواقع، قالت صبا: "التمثيل أكيد، وهاي شغلتي والتقديم صعب، ويحتاج انو الواحد يخفي مشاعرو، ويكون محايد".
 
 
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