Advertisement

المرأة

ما سبب إغلاق "إنستغرام" لحساب ورد الخال على المنصة؟

Lebanon 24
05-03-2024 | 15:32
A-
A+
Doc-P-1171907-638452752027505102.jpg
Doc-P-1171907-638452752027505102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة ورد الخال عن سبب إغلاق "إنستغرام" لحسابها على المنصة، وقالت إن ذلك يعود إلى تلقيها الكثير من التبليغات بعد نشرها مقاطع من مسلسل "أسمهان".

وروت الخال لموقع "فوشيا"، أنها قامت بنشر فيديوهات من عمل تلفزيوني سابق شاركت فيه دون معرفتها بعواقب تصرفها، لافتة إلى أنها كانت تجهل الإجراءات المتعلقة بانتهاء حقوق الملكية.
Advertisement


وأضافت: "أردت أن استذكر شخصية والدة أسمهان، الأميرة علياء المنذر، التي كنت قد جسدتها منذ ما يقارب 16 عامًا، فقمت بنشر بعض الفيديوهات الخاصة من العمل، ولم أنتبه إلى التبليغات التي كانت تصلني".

كما أشارت إلى أنها قامت بالعديد من المحاولات لاستعادة حسابها الذي كان يضـم أكثر من 300 ألف متابع، إلا أن محاولاتها تلك باءت بالفشل فارتأت البدء من جديد وتدشين حساب بديل باسم "wardramaofficial".
 
 
وأكدت أنها المرة الرابعة، في غضون 7 سنوات، التي تُضطر فيها لإعادة إنشاء حساب جديد، وعلقت: "أشعر بالأسف لخسارة أرشيف وثّقت خلاله أجمل اللحظات ودوّنت فيه الكثير من التعليقات التي عبرت عن آرائي ومعتقداتي، السنة كلها بدأت في المقلوب، ما رح توقف الحياة على حساب إنستغرام".
 
 
هذا وأشادت ورد بالدعم الذي وجدته من زملائها في الوسط الفني وفي مقدمتهم: نيكول سابا، ماغي بوغصن، محمد الأحمد، سيرين عبد النور، مهيار خضور، جويل داغر، وغيرهم من النجوم.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:26 | 2024-03-05
07:36 | 2024-03-05
04:05 | 2024-03-05
03:36 | 2024-03-05
02:01 | 2024-03-05
23:51 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24