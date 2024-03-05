ما سبب إغلاق "إنستغرام" لحساب ورد الخال على المنصة؟

كشفت الفنانة ورد الخال عن سبب إغلاق "إنستغرام" لحسابها على المنصة، وقالت إن ذلك يعود إلى تلقيها الكثير من التبليغات بعد نشرها مقاطع من مسلسل "أسمهان".



وروت الخال لموقع "فوشيا"، أنها قامت بنشر فيديوهات من عمل تلفزيوني سابق شاركت فيه دون معرفتها بعواقب تصرفها، لافتة إلى أنها كانت تجهل الإجراءات المتعلقة بانتهاء حقوق الملكية.

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وأضافت: "أردت أن استذكر شخصية والدة أسمهان، الأميرة علياء المنذر، التي كنت قد جسدتها منذ ما يقارب 16 عامًا، فقمت بنشر بعض الفيديوهات الخاصة من العمل، ولم أنتبه إلى التبليغات التي كانت تصلني". وروت الخال لموقع "فوشيا"، أنها قامت بنشر فيديوهات من عمل تلفزيوني سابق شاركت فيه دون معرفتها بعواقب تصرفها، لافتة إلى أنها كانت تجهل الإجراءات المتعلقة بانتهاء حقوق الملكية.وأضافت: "أردت أن استذكر شخصية والدة أسمهان، الأميرة علياء المنذر، التي كنت قد جسدتها منذ ما يقارب 16 عامًا، فقمت بنشر بعض الفيديوهات الخاصة من العمل، ولم أنتبه إلى التبليغات التي كانت تصلني".



كما أشارت إلى أنها قامت بالعديد من المحاولات لاستعادة حسابها الذي كان يضـم أكثر من 300 ألف متابع، إلا أن محاولاتها تلك باءت بالفشل فارتأت البدء من جديد وتدشين حساب بديل باسم "wardramaofficial".

وأكدت أنها المرة الرابعة، في غضون 7 سنوات، التي تُضطر فيها لإعادة إنشاء حساب جديد، وعلقت: "أشعر بالأسف لخسارة أرشيف وثّقت خلاله أجمل اللحظات ودوّنت فيه الكثير من التعليقات التي عبرت عن آرائي ومعتقداتي، السنة كلها بدأت في المقلوب، ما رح توقف الحياة على حساب إنستغرام".

هذا وأشادت ورد بالدعم الذي وجدته من زملائها في الوسط الفني وفي مقدمتهم: نيكول سابا، ماغي بوغصن، محمد الأحمد، سيرين عبد النور، مهيار خضور، جويل داغر، وغيرهم من النجوم.