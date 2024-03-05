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المرأة

كيم كارداشيان تثير الجدل مجدداً.. ما قصّة بطاقة السعر؟

Lebanon 24
05-03-2024 | 23:00
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أثارت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، حالة من الجدل بسبب الإطلالة التي اختارتها لدى حضورها عرض أزياء "بالنسياغا"، على هامش أسبوع الموضة في باريس.

وارتدت كيم، البالغة من العمر 43 عامًا، فستانًا أنيقًا من قماش الدانتيل الأسود، لكن ما لفت الإنتباه بشكل كبير هي بطاقة السعر التي كانت ما تزال متصلة بفستانها.
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قد يبدو أن كيم نسيت قص بطاقة العلامة التجارية، لكن ثبت أنها كانت بمثابة حركة مقصودة بمجرد بدء الحدث، إذ حضرت عارضات الأزياء الى المنصة بأزياء جريئة اتصلت بها بطاقة العلامة التجارية.

وبحسب موقع "بيج 6"، فإن فكرة إضافة بطاقة السعر للإطلالة هي من بنات أفكار المدير الإبداعي لـ"بالنسياغا"، ديمنا جفاساليا، اذ انه معروف بسجله الحافل في تحويل الأشياء المبتذلة إلى عناصر باهظة الثمن لا بد من اقتنائها، لذا لن نتفاجأ إذا أصبحت بطاقة السعر هي الإكسسوار التالي في عالم الموضة.

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