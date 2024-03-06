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المرأة

نيكول كيدمان في مرمى الانتقادات بسبب مشاركتها في إعلان خاص

Lebanon 24
06-03-2024 | 00:24
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تعرّضت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان لموجة انتقادات كبيرة بسبب مشاركتها في إعلان خاص لشركة AMC السينمائية للترويج لمسارحها، ووصف بأنه نسخة جديدة عن إعلان سابق شاركت به النجمة لنفس الشركة عام 2021.
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وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، تعرّض الإعلان للكثير من الانتقادات بسبب غياب عنصر لاختفاء الابتكار، واعتماد الشركة على إعلان قديم  صدر قبل 3 أعوام، رغم أن الإعلان الجديد يحمل عنوان جذاب. 

وفنّد البعض الاختلاف بين الإعلانين بأنّهما نسخة طبق الأصل، ما عدا عبارة واحدة تقولها نيكول، واستبدال الأفلام القديمة في شاشة السينما بأخرى حديثة، حيث يحل "آفاتار 2" و"ألفيس"، بدلاً من "لا لا لاند" و"ووندر وومن".

كان الإعلان الأصلي قد تعرض للسخرية في برنامج "Saturday Night Live"، حيث تم التهكم على نيكول كيدمان، كما سخر منها الإعلامي جيمي كيميل خلال حفل افتتاح حفل أوسكار 2023.
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